GECENİN ONUR KONUĞU

MODA HABER 15 saat önce Dilara Yilmaz

Moda dünyasının prestijli ödüllerinden CFDA Awards, bu yıl Ralph Lauren’i onurlandırıyor.

Amerikan Moda Tasarımcıları Konseyi(CFDA) tarafından her yıl alanlarında başarılı olan tasarımcıları CFDA Awards ile ödüllendiriyor. 4 Haziran Pazartesi akşamı, Brooklyn Müzesi’nde Swarowski sponsorluğunda gerçekleşecek gecenin bir de onur konuğu var. Bu yıl markasının 50. Yılını kutlayan Amerikalı tasarımcı Ralph Lauren, “CFDA Members Salute” ödülünü alacak. Konsey başkanı Diane Von Furstenberg, bu yıl ilk defa verecekleri ödül ve tasarımcı için “Bloomingdale ile birlikte küresel bir marka oluşturmaya başlamasından beri, hayırseverlik ve nezaket dahil olmak üzere Ralph Lauren’in her şeyine saygı duyuyorum. Bu ödül, CFDA üyelerinin Amerikan modasının bu ikonunu onurlandırması için mükemmel bir an.” yorumunu yaptı.

YAZI DİLARA YILMAZ