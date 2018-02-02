GAP’TEN NOSTALJİ RÜZGARI

MODA HABER 9 saat önce Dilara Yilmaz

90’ları sevenler bu tişört koleksiyonuna bayılacaklar!

Logo furyasının tavan yaptığı şu günlerde, Gap’ten mükemmel bir koleksiyon geliyor. “Archive Reissue-Logo Remix” ismini verdikleri koleksiyon ile son 49 yılda kullanılan logolar bir araya getirerek nostalji yapıyor. 2019 yılında 50. yılını kutlayacak marka, bu koleksiyon ile 90’larda yaptığı sükseyi yeniden kazanacak gibi görünüyor. 30 parçalık koleksiyonda tişört, sweatshirt, eşofman takımları bulunuyor. New York’ta ki Gap stüdyolarında, arşivlerden tekrar çıkan logolarla oluşan bu koleksiyon sınırlı sayıda satışa çıkacak. Logo Remix koleksiyonunun tanıtım filminde başrollerde Awkwafina, Bria Vinaite, Connor Franta, Maya Jama, Metro Boomin, Miles Heizer, Naomi Watanabe, Sabrina Claudio ve SZA gibi isimler yer alıyor. Gap’in bu nostaljik koleksiyonu 29 Ocak’ta tüm dünyada satışa çıktı.