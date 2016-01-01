FİYALRAĞVEN DİYE OKUNUR?

MODA HABER 11 saat önce Yunus Başaran

İsveç'in gözde markası Fjällräven, ilk kış sezonunu tanıttı.

Kaliteli ve sürdürülebilir outdoor markası olarak bilinen Fjällräven’e genelde Kanken çantalarının popülaritesi sayesinde aşinayız. Kurulduğu 1960 yılından beri doğadan aldığı ilhamını koleksiyonlarına işleyen Fjällräven, parçalarının her birinin ikonik olma özelliğini de korumakta ısrarlı. Doğa ve doğa sporlarına aşık olan Türk’lere hitap ettiği gibi, retro görünüm bağımlıları da tutuldu Fjällräven’e. Markanın kurucusunun da söylediği, “Sizi bundan daha sıcak tutacak olan şey, büyük ihtimalle bir mont olamaz.” sözleri, ürün ve kalite üzerine çok şey özetliyor.

Fjällräven’in ülkemizdeki ilk kış sezonu koleksiyonunu ise İsveç Sarayı’nda gerçekleşen bir davetle tanıttı. İsveç Başkonsolosu Therese Hydén’in de katılımıyla gerçekleşen bu özel geceye Öykü Serter, Bade İşcil, Nihat Odabaşı, Ayşe Boyner, Seda Güven ve Oben Budak gibi sanat ve moda dünyasının önde gelenleri katıldı.

YAZI YUNUS BAŞARAN