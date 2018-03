MODA HABER 4 saat önce Ezgi Şuekinci

Rihanna’nın Fenty’si Puma ile buluştu, ortaya şahane görüntüler çıktı!

Merakla beklenen “Fenty X Puma by Rihanna Bahar 2018” kampanyasının görüntüleri geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Rihanna’yı bir motosikletin üzerinde görüğümüz fotoğrafların, tamamen “çöl ambiyansı” hakimiyetinde olduğu görünüyor. Ayrıca çekimde RiRi’ye ünlü modeller Slick Woods, Selena Forrest ve Yasmin Wijnaldum da eşlik ediyor.

Koleksiyon ilk olarak Eylül ayında düzenlenen New York Moda Haftası’ndaki gösterilmişti. Hatırlayacağınız gibi orada da parlak bir çöl kumu dekor olarak kullanılmıştı. Deri pantolonların ve çizmelerin, biker tarzı ceketlerin, tulumların ve fermuar detaylarının sıklıkla görüldüğü Fenty X Puma by Rihanna, tamamen sezonun trend renklerine teslim edilmiş. Rihanna ve Puma 2014 yılından bu yana birlikte çalışıyor ve bu güçlü işbirliğinin rüzgarı tüm dünyada hissediliyor. Görünen o ki Rihanna ve Puma ikilisi bu rüzgarı çöl kumlarında da estirmek istemiş. İşte Fenty X Puma by Rihanna’dan görüntüler!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ