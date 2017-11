FENDI’NİN HEDİYE SEZONU ÇOK EĞLENCELİ

MODA HABER 6 saat önce Yunus Başaran

F is for... kampanyası sürerken, markadan hediye sezonu özel koleksiyonu geldi. Hem de eğlencenin zirve yaptığı bir koleksiyon.

Hediye sezonu açıldıktan hemen sonra, markalardan birbiri ardına gelmeye devam eden haberler sayesinde, özellikle birisine gözlerimizi, diktik bekliyoruz. Son yıllarda hedef kitlesini Z jenerasyonu olarak belirleyen ve oldukça hareketli kampanyalara imza atarak gözdeler arasında yerini sağlamlaştırdı. Fendi’den bahsediyoruz. Şirket politikası, ulaşılamaz lüks kavramından çok uzakta olan Fendi’nin yeni tasarımları oldukça eğlenceli olmaya başladı. Üstelik reklam kampanyalarında da bu eğlenceden nasibini alıyor. Markadan hediye sezonuna özel, başlattığı “F is for Fendi” ve “F is for Fun” kampanyalarına yaraşır şekilde bir kapsül koleksiyon geldi. Klasik “F” harfinin varyasyonlarına alışmışken bu kez çok farklı bir “F” tasarımı bizi karşılıyor. Eğlencenin hakkını veren bu kapsül koleksiyon ise karşıladığımız hediye sezonunun olabilecek en eğlenceli haline hazırlanmamız gerektiğinin sinyallerini veriyor. Fendi’nin ikonik hale gelen Kan I çantası, sırt çantası, düz clutch’ı, pasaport kılıfı, charm’ları, Strap You çanta askısı, kapsül koleksiyonu içerisinden parçalar olarak göze çarpıyor.

