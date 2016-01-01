FENDI FOR RIMOWA

MODA HABER 7 saat önce Yunus Başaran

İki başarılı markanın iş birliğinden ortaya çıkan çok başarılı proje gördük. Ancak bu seferki bir başka...

Lena, Larissa, Julia, Candela, Diletta ve Marc… Bu altı başarılı Influencer’ın ortak noktası, bir araya geldikleri Fendi projesi. İtalya ve Almanya’nın en başarılı 6 Influencer’ı İtalyan lüks markası Fendi ve Alman bavul devi Rimowa için ortak bir projede yer alıyorlar. 6 kişinin seyahati ne kadar eğlenceli olabilir diye düşünecek olursanız eğer, seyahatin nereden başlayıp nerede sonlandığını tekrar göz önünde bulundurun. Roma’dan Almanya’ya uzanan bu seyahat, masalsı olduğu kadar eğlenceli anlara da şahitlik etmemize vesile oluyor.

Travelling with Purpose isimli bu projenin merkezinde yer alan, Fendi X Rimowa bavulları, iki markadan da esintiler taşıyor. Rimowa’nın ikonikleşmiş ızgara görünümü, Fendi enerjisiyle birleşiyor. Z jenerasyonunu yakalamak için oldukça eğlenceli ve dingin bir videoya imza atmış olan bu iki markadan yeni hamleler bekleniyor.



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