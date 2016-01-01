FEMİNEN İPEK TASARIMLAR

MODA HABER 18 saat önce Ezgi Şuekinci

Feminen ve romantik çizgiler, ipeğin muhteşem dokusu ile buluştu.

Latince zarafet anlamına gelen LA GRATIA, modern ve şehirli kadınlar için, sakin ve dingin tasarımlar hazırlıyor. Kraliyet ailelerinin tamamen doğal ve sağlıklı olan vazgeçilmez kumaşı ipekler, LA GRATIA tasarımcıları ile feminen ve modern görünümlere kavuşturuluyor. LA GRATIA’nın benzersiz el işçiliği ile hazırlanan koleksiyonlarında, 1950’lerin şık ve zarif kadınlarından ilham alınıyor. Klasik parçaların modern dokunuşlarla olan ahenkli uyumunun gözlemlendiği tasarımlar, sade ve zarif tavrıyla gündüzden geceye taşınıyor. Marka ise değerli kumaşları seven, stil sahibi kadınları tasarımlarını keşfetmeye çağırıyor.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ