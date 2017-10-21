FAHRİYE EVCEN VE KOTON DURMAK BİLMİYOR!

MODA HABER 8 saat önce Ezgi Şuekinci

Göçebe, modern ve özgür ruhlu koleksiyon; Farhriye Evcen for Koton!

Bir süredir Koton’un marka elçiliğini üstlenen, güzel ve başarılı oyuncu Fahriye Evcen, tasarladığı koleksiyonlarla ve reklam filmleriyle çok konuşuluyor. Fahriye Evcen ve Koton ikilisi son olarak, 2017-2018 Sonbahar/Kış sezonu için Özgür Ruhlu Jean isimli bir koleksiyon hazırladı. Yeni koleksiyon bu sezon, Jean tutkunlarına yepyeni bir konsept sunuyor. Göçebe, bohem ve özgür bir ruha sahip olan Fahriye Evcen for Koton Jeans koleksiyonu, yeni kalıplar, yeni yıkamalar ve yeni görünüm olmak üzere üç ana yönelim üzerinde biçimleniyor. Ayrıca etnik ve egzotik çizgilerin de hakimiyeti görülen tasarımlarda, geniş renk skalasının yanı sıra çok sayıda feminen detay da yer alıyor. Püsküller, desenler, volanlar ve geniş paça detaylarının kullanıldığı ürünler de egzotizmi ve kadınsılığı bir arada sunuyor.

Koleksiyonun tanıtım çalışmaları kapsamında çekilen reklam oldukça beğenilirken, Fahriye Evcen ve Koton da hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, sezonun yükselen trendi triko tasarımlarının gösterildiği, “Şimdi Yumuşacık Trikolar Moda” reklamı, televizyon ekranlarında yayınlandı. Fahriye Evcen de reklam filminin çekim sürecini ve koleksiyona dair bilinmesi gerekenleri Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı. İşte o video!

Çok keyifli çekim sürecimizi ve trikolarimizi anlattigim videomuz yayındaa ✨✨✨😃 #şimdiyumuşacıktrikolarmoda #modakotonda @koton Fahriye Evcen Özçivit (@evcenf)’in paylaştığı bir gönderi ( 21 Eki 2017, 00:35 PDT )



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