ERDEM x H&M İŞBİRLİĞİ

MODA HABER 11 saat önce

Her sene ünlü bir markayla işbirliğine giden H&M bu sene ERDEM ile işbirliğine gidiyor.

Balmain, Karl Lagerfeld, Lanvin ve daha bir sürü ünlü markayla kapsül koleksiyon çıkaran H&M, bu yıl Kanadalı/Türk tasarımcı Erdem Moralıoğlu ile işbirliği yapıyor. Zarif romantik elbiseleri, floral desenleri ile ünlü olan Londra merkezli marka, H&M için kadın giysilerinden, bir aksesuar serisinden ve ilk kez, erkeklere özel bir koleksiyondan oluşan komple bir gardırop oluşturacak. 2014 yılında British Council of Fashion tarafından “Yılın Kadın Giyim Tasarımcısı” seçilen Moralıoğlu koleksiyon ile ilgili “Bruce Weber’in Pet Shop Boys’un Being Boring şarkısı için çektiği klip, esin kaynaklarımdan biri.”, “Son derece kişisel… Koleksiyon benim son on yıl içindeki çalışmalarımı tanımlayan bazı kuralları yeniden yorumluyor. Ayrıca gençliğimden de bol bol esinleniyor…” yorumunu yaptı. Koleksiyonlarında hep bir hikaye anlatan markanın reklam tanıtım filmini Baz Luhrmann üstleniyor. Alexa Chung, Kate Middleton gibi görünmek istiyorsanız, 2 Kasım’da seçili H&M mağazaları ve online olarak satışa çıkacak koleksiyonu sakın kaçırmayın.

YAZI DİLARA YILMAZ