EN ZORLU DENEYİM TESTİ

MODA HABER 14 saat önce Ezgi Şuekinci

Zac ve Dylan Efron kardeşler, Columbia’nın zorlu testinde!

Dış giyim, ayakkabı, aksesuar ve ekipman pazarlarının önde gelen yenilikçi firması Columbia Sportswear, Columbia ürünlerinin deneyim testlerini gerçekleştirdi. Bu sene ürünler, doğanın sert koşullarında, ünlü simaların da katılımıyla, başarılı filmleri kadar outdoor tutkusu ile de bildiğimiz Zac ve Dylan Efron kardeşler tarafından test edildi ve onaylandı.

Zac ve Dylan Efron, zorlu ama keyifli bir macera ile ürünleri test ederken, doğanın eşsiz güzelliğinde unutulmaz anılar da kazandı. Test için belirlenen Montana dağlarında, Columbia ürünlerini test eden kardeşler aynı zamanda yaban hayata dair deneyimlerini de bir video ile paylaştılar.



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