EN KONFORLU HAVAALANI STİLLERİ

MODA HABER 8 saat önce Ezgi Şuekinci

Havaalanları son yıllarda podyumları aratmıyor!

Yeni yılı yurt dışında ya da şehir dışında karşılayacak olanlar tatil planlarını günler öncesinden organize etmeye başladı. Peki uçuş sırasında ne giyileceğine karar verildi mi? Yanıtınız hayır ise size söyleyeceğimiz birkaç şey var. Son yıllarda konforlu şıklık algısı hızla yayılıyor. Moda kompetanları, tarz ya da stil görünüm elde etmek için zahmetli ve rahatsız kıyafetlerin gerekli olmadığına, rahatlık vadeden kombinlerin de şıklık yarışında galip gelebileceğine vurgu yapıyor. Hal böyle olunca, hep birlikte modanın yönünün değiştiğine tanıklık ediyoruz. Konforlu şıklık hareketinin en yaygın olduğu yerlerden biri de kesinlikle havaalanları. Uzun ya da kısa farketmeksizin, rahat bir yolculuk geçirmek herkesin isteği ancak şık görünmeyi de ihmal etmemek gerek. Ünlülerin öncülük ettiği ve şu sıralar stil sahibi her kadının dahil olduğu bu şıklık yarışı daha uzun yıllar devam edecek gibi görünüyor. Yarış devam ededursun biz kombin örneklerine şöyle bir göz atalım.

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