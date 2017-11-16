EMILY RATAJKOWSKİ İMZALI BİKİNİ KOLEKSİYONU

MODA HABER 10 saat önce Ezgi Şuekinci

Kumral güzel Emily Ratajkowski, bikini koleksiyonunu tanıttı.

Düzgün fiziği, güzelliği ve isabetli iş seçimleriyle bildiğimiz Emily Ratajkowski, geçtiğimiz günlerde Inamorata ismini verdiği yeni bikini koleksiyonunu tanıttı. Instagram üzerinden de Inamorata koleksiyonuna dair nefes kesen fotoğraflar yayınlayan başarılı oyuncunun, tasarımlarına kendi çizgisini yansıttığı gözlerden kaçmıyor.

Lopar desenlerin, puantiyelerin, hardal sarısı, siyah ve kahverengilerin hakimiyetindeki bikini koleksiyonu, yüksek kesimli formlarıyla dikkat çekiyor. Bir dergiye verdiği röportajda Emily Ratajkowski, San Diego’da büyüdüğünü ve her sahilde farklı bikini ya da mayo giydiğini söylüyor. Hatta bazı sabahlar uyandığında, günlük kıyafetlerini giyinmek yerine bikini giyindiğini ve tüm günü o şekilde geçirdiğini söyleyen Ratajkowski, böylelikle yerinde bir işe imza attığının da altını çiziyor. Koleksiyonda alt-üst bir takım ortalama 160 dolara mal olurken, tekli bikini parçaları 75-180 dolar arasında değişiklik gösteriyor. Daha fazla bilgi için buradan siteye ulaşabilirsiniz.

Happy Thanksgiving from paradise 🌴@inamorataswim Emily Ratajkowski (@emrata)’in paylaştığı bir gönderi ( 23 Kas 2017, 07:09 PST )

@inamorataswim IS LIVE! Check it out in my bio ✨swim by me! Emily Ratajkowski (@emrata)’in paylaştığı bir gönderi ( 16 Kas 2017, 08:59 PST )



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