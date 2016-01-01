EL EMEĞİ KOLEKSİYON

MODA HABER 16 saat önce Ezgi Şuekinci

Koton’un elle yapılıp, kalple işlenen yeni koleksiyonu!

Koton’un Anadolu kadınlarının el emeğiyle oluşturulan yeni “El Emeği Koleksiyonu” sezonun hit işlemeleriyle mağazalardaki yerini alıyor. Anadolu’da ÇATOM iş birliğiyle, Kapsayıcı İş Modeli çerçevesinde hayata geçirilen koleksiyon, 3.500 kadının el emeklerini kazanca çevirme imkanı sunuyor. 38 farklı seçeneğiyle sezon trendlerine göz kırpan tasarımlar binlerce kadının kalbinden, on binlerce kadının gardırobuna uzanıyor.

Haki ve ekru renklerin hakimiyetine teslim edilen koleksiyonda siyah ve indigo çizgi detayları göze çarparken kimono, bluz ve elbise üzerlerine işlenen renkli baskılar ile pul ve boncuk detayları da fark yaratıyor. Ayrıca Stripes, poplin ve doğal dokulu kumaşlardan oluşturulan tasarımlar, modern detaylarla etnik esintileri bir araya getirerek yine sezonun en trend stillerini hedef alıyor. Koleksiyona seçili Koton Mağazalarına uğrayarak ya da koton.com adresini ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

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