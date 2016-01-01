EKOL’DEN KLASİK MODERN BİR KIŞ

MODA HABER 52 dakika önce

Türk moda dünyası içinde ayrıcalıklı bir yere sahip olan Ekol'den klasik modern bir kış koleksiyonu geldi.

Klasik giyimin öncüsü Ekol’den bu kış sizi çabasız zarafetin zirvesine taşıyacak bir koleksiyon geldi. Rahat kesimlerin, trend renk ve desenlerle buluştuğu bu koleksiyon, klasiğin modernleşmesinin en güzel örneği. Öz güveni yüksek, ne istediğini bilen kadınların tercihi olan Ekol, bu sezonun ve önümüzdeki yıllarında trendi olacak nakış işlemeleri, omuz detayları buluşturduğu trikolarıyla en büyük kurtarıcınız olacak. 2016/17 Sonbahar-Kış koleksiyonunda kullandığı pudra, bebek mavisi ve ekru renginin romantik gücüyle beslendiği gibi, turuncu ve saks mavisinin de enerjisinden vazgeçmiyor.