MODA HABER
EFSANE GERİ DÖNÜYOR!
Mavinin her tonunun yakıştığı yakışıklı olan Kıvanç Tatlıtuğ, Mavi ile tekrar bir araya geliyor.
2017 İlkbahar-Yaz sezonundan itibaren Mavi ile birlikte “çok olmaya” devam edeceğini öğrendiğimiz yakışıklı oyuncunun reklam kampanyası görüntüleri önümüzdeki aylarda yayınlanacak. Son olarak Mavi’nin, Modada Jean Efsanesi sloganlı reklam projesinde yer alan ünlü oyuncu oldukça ses getirmişti. Sara Sampaio, Francisco Lachowski ve Barbara Palvin gibi alanında başarılı modellerle çalışan Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni partnerleri kim olacak, merak etmekteyiz