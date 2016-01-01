DÜNYA MİRASINDA CRUISE SHOW!

MODA HABER 15 saat önce Dilara Yilmaz

Gucci 2019 Cruise defilesi için, Antik Roma İmparatorluğu’nun ana kentlerinden Arles’da gidiyor!

2018 Cruise Show’u için geçtiğimiz Mayıs ayında Atina’nın gözde sembollerinden Partenon’da yapmak isteyip gerçekleştiremeyen Gucci, 2019 koleksiyonu için UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde bulunan Alycamps ile bu hayaline bir nebze olsun ulaşıyor.

Fransa’nın Province bölgesinin Arles kentinde bulunan Alycamps aslında bir antik bir nekropol. Arles bölgesi, Yunanlı tüccarlar tarafından kurulan bölge çok geçmeden Sezar’ın beğenisini kazanıp Roma İmparatorluğu’na geçmiş. Alycamps ise mermer lahitler ile süslenmiş bir bulvar, kentin yüksek mevki sahibi sakinlerinin gömüldüğü Roma mezarlığının yerini belirtiyormuş. Efsanelerden birine göre, Hz. İsa burada görünmüş. Antik Roma’da çıkılacak bu yolculuk ile Alessandro Michele’nin nasıl bir koleksiyon hazırlayacağı bir merak konusu.Her daim tarihi dokusu olan yerler seçen Gucci’nin Cruise defilesi 30 Mayıs’ta sergilenecek.

YAZI DİLARA YILMAZ