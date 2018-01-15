DOĞALLIK, MODA VE YENİ TEKNOLOJİ

MODA HABER 9 saat önce Ezgi Şuekinci

Mango’nun doğa ve insanlar arasındaki bağa vurgu yapan yeni kampanyası!

Hazır giyim sektörünün öncü markalarından biri olan MANGO, yapmış olduğu kampanyalarla adından söz ettirmeyi başarıyor. Bu kez marka, 2018 İlkbahar/Yaz koleksiyonu için kolları sıvadı ve dünyaca ünlü İtalyan fotoğrafçı Mario Sorrenti ile bir araya geldi. Başarılı fotoğraf sanatçısı tarafından çekimleri yapılan yeni MANGO kampanyası, doğa ve insanlar arasındaki bağa vurgu yapıyor. Anna Ewers, Amber Valletta ve Noah Mills gibi ünlü isimlerin bu birleştirici mesaj için poz verdiği kampanyanın çekimleri ise çorak bir doğa ortamında yapılmış.

Koleksiyona ait fotoğraflarda, Mario Sorrenti’nin doğallık, moda ve yeni teknolojileri bir araya getiren tavrını görmek mümkün. Sosyal ağları önemseyen marka, modellerin imajına karar verirken kullanıcılarından da destek alarak güçlü bir koleksiyon yaratmak istemiş. Bu girişimi ile müşterileri ile ortak alanlar yaratan MANGO, aynı zamanda yepyeni bir projenin de kapılarını aralamış oldu; #MangoGirls! Bu proje ile tüm MANGO kullanıcıları, kendi kişisel yorumlarını markaya iletebilecek.

MANGO’nun, nötr renklerin hakimiyetindeki 2018 İlkbahar/Yaz koleksiyonunda, hafif formlu transparan giysiler göze çarpıyor. Ayrıca kreplerin ve baskılı dokuların da sıklıkla kullanıldığı söylemek mümkün. Doğal izlere sahip bu koleksiyon, dokulu kumaşları ve deri aksesuarları seven tüm stil sahibi kadınların ilgi odağına yerleşecek!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ