DOCKERS’DAN ERKEKLERE YILBAŞI HEDİYESİ

MODA HABER 8 saat önce Ezgi Şuekinci

Özgüven ve stil sahibi erkeklere, şık ve konforlu bir pantolon hediye edin!

30 yıldan uzun süredir khaki pantolonlar alanında otorite olmayı sürdüren Dockers, yeni yıl için hediye arayışında olanlara şahane bir alternatif sunuyor. Dockers’ın, Alpha Skinny Tapered adını verdiği hoş tasarımlı pantolonları, her erkeğin beğenerek giyeceği türden bir tasarıma sahip. Sakin bir akşam yemeğinden iş toplantılarına, arkadaş buluşmalarından romantik anlara kadar, erkeklerin her anına eşlik eden Alpha Skinny Tapered, abartıdan uzak, sade ve şık görünümüyle, stil ve zevk sahibi erkekler için doğru hediye olacaktır. Klasik ve modern dengesinin usta bir şekilde harmanlandığı bu pantolonlar, erkeklerin mevcut gardıropları için joker parça olmaya aday.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ