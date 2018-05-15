DİJİTAL DÜNYANIN YENİ YILDIZI; NOONOOURI

MODA HABER 13 saat önce Yunus Başaran

“Dijital dünyanın yıldızı” söylemini duyduğunuzda aklınıza ne geliyor? Tüm dünyanın gözde Influencer'ları bu söyleme tabi olabilir ancak çok daha farklı ve özel birisini kastediyoruz.

Akıllı telefonlar, çeşit çeşit tabletler hayatımızın her alanını işgal ettiklerini düşündüğümüz şu zamanlarda, birbiri ardına çıkan teknolojik gelişimlere de aşina olmaya başladık.

Özellikle yapay zeka kavramına, cebimizdeki minik cihazın içerisinde yer alan asistan ile farkındalık kazandık. Nereden nereye gitmek istiyorsak, hava durumunu, maç sonucunu ve hatta çektiğimiz fotoğraflar üzerindeki en ince ayrıntıyı düzeltmeye kadar tüm işlemleri yapan, o bahsettiğimiz yapay zeka. Ancak yapay zeka kullanımı sadece bununla sınırlı değil. Artık yapay zeka kavramı dijital dünyada şekle de büründü. Siri, Google Asistan, Bixby, Alexa gibi yapay zeka ürünlerinin sadece seslerini duyuyoruz. Peki ya onlar bir şekle bürünmüş halde cihazlarımızdan bize cevap verseydi… Bir düşünün!

Karşınızda Noonoouri! Kendisi dijital dünyanın tam anlamıyla yeni yıldızı. Global tasarım ve marka ajansı Opium’un kurucusu ve kreatif direktörü Joerg Zuber tarafından hayata geçirilmiş Noonoouri projesi, ete kemiğe bürünmese de ekranımızdan bize bakan bir yapay zeka. Kendisi sadece bununla kalmayıp, güzelliği ile şaşırtan, son trendleri takip eden bir Influencer… Noonoouri, şimdiden ünlü markalarla işbirliği yapmaya başladı. Kim Kardashian güzellik ürünleri için çekilen video her şeyi özetliyor. Animatif karakterlerin sayısı artacak. Ama Noonoouri bunların başını çekecek…

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