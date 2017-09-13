DESENLER KONUŞSUN

MODA HABER 4 saat önce Dilruba Karaköse

Pharrell Williams, G-Star Elwood X25 Drop II ile geri dönüş yapıyor.

Tarzlarıyla nam salan ünlü simalar, kimi zaman bir markanın yüzü olarak kimi zaman da kendi parçalarını ortaya koyarak modayla olan bağlarını daha da perçinliyor. Örneklerini pek çok kez gördüğümüz bu durumdan nasibini alan Pharrell Williams, 2016 yılında denim markası G-Star Raw’un sahibi olarak, 25 farklı desene sahip G-Star Elwood X25 koleksiyonuna imzasını atmıştı.

Yaratıcı kişiliğini göstermeye devam eden Williams, bu sefer G-Star Elwood X25 Drop II ile geri dönüş yapıyor. Jaden Smith, J. Balvin, Vanness Wu, India Graham, Lion Babe, Mel Ottenberg ve Kenneth Faried gibi isimlerin katıldığı bir davetle tanıtılan ve 16 Ekim’de satışa sunulacak olan yeni koleksiyon için Pharrell “Yaratıcılık ve kendini ifade etmekle ilgili olan bu koleksiyonda yeni baskılar ön plana çıkıyor. İnsanların kendilerine hitap eden bir baskıyı seçip sonra da istedikleri gibi giymelerini umuyorum.” diyerek düşüncelerini ifade ediyor.

We just unveiled the #GStarElwood X25 Drop II in NYC. The 25 new prints curated by @Pharrell will be released on October 16. #GStarMat #NYFW G-Star RAW (@gstarraw)’in paylaştığı bir gönderi ( 13 Eyl 2017, 15:31 PDT )



YAZI DİLRUBA KARAKÖSE