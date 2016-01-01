DEICHMANN’IN YENİ YÜZÜ AMİNE GÜLŞE!

MODA HABER 4 saat önce Ezgi Şuekinci

2014 Türkiye güzeli Amine Gülşe, Deichmann’ın yeni reklam yüzü oldu.

Avrupa’nın en büyük perakende zincirlerinden biri olan Deichmann, Amine Gülşe’nin rol aldığı yeni reklam filmini beğeniye sundu. “Çünkü ayakkabıları seviyoruz” sloganıyla yayınlanan film, Amine Gülşe’nin Deichmann ayakkabıları arasında geçen tatlı kararsızlığını anlatıyor. Gülşen’in çok ses getiren şarkısı “Dan Dan” ise reklamın sürprizi!

Türkiye güzeli ve oyuncu Amine Gülşe, düzenlenen basın toplantısında, Cindy Crawford, Halle Bery gibi dünyaca ünlü isimlerle çalışmış bir marka olan Deichmann’ın, kampanya yüzü olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Koleksiyonda bulunan bütün ayakkabıları çok sevdiğini söyleyen Gülşe, her kadının kendisi için bir parça bulacağına inanıyor.

Karpat Reklam Ajansı tarafından hazırlanan reklam filminin prodüksiyonunu 25 Film üstlenirken, yönetmenlik koltuğuna da Bora Egemen oturdu.



YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ