DEICHMANN’DAN SİMGE’Lİ KAMPANYA

Deichmann’ın her keseye uygun, yüksek kalite ürünleri sunmasıyla bir anda artan popüleritesine hepimiz tanık olduk. Büyük markaların ünlü isimlerle işbirliği akımına da Deichmann da dahil olarak, Türkiye’nin en renkli kadınlarından, Simge’yle bir reklam kampanyası başlattı.

Hatırlarsanız Simge, piyasaları alt üst eden Bip Bip, Miş Miş, Yankı ve Kamera isimli parçalarıyla bir anda gönüllerimize taht kurmuştu. Deichmann’ın Simge hamlesi sonucu Simge’nin o muhteşem dans figürlerine reklam videosunda şahit olduk.

Deichmann, yeni yıl coşkusunu çok özel ayakkabı kampanyalarıyla kutluyor. Son trendleri koleksiyonlarıyla buluşturan Deichman, 20-31 Aralık tarihleri arasında alışveriş yapanlar %50 indirim kazanıyor.