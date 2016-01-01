DEFACTO’DAN ARAS BULUT İMZALI YENİ KOLEKSİYON!

MODA HABER 5 saat önce Ezgi Şuekinci

Aras Bulut İynemli’nin hazırladığı, konforlu ve şık koleksiyonu keşfet!

Oyunculuk kariyerine başladığı günlerden bu yana adından sıkça söz ettiren yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli, bir süredir hazır giyim markası DeFacto’nun yüzü olarak reklamlarda boy gösteriyor. Yakışıklılığı kadar tarz giyimiyle de dikkatleri üzerine çeken İynemli, bu kez karşımıza yeni bir kapsül koleksiyon ile çıktı. Ünlü oyuncunun kendine özgün, konforlu ve şık stilinin yansıtıldığı 15 parçadan oluşan koleksiyon, tüm DeFacto mağazalarında satışa sunuldu.

Kapüşonlu sweatlerden, montlara, yıkamalı jeanlerden, kış kombinlerinin tamamlayıcısı postal botlar ve sneakerlara kadar pek çok seçenek koleksiyonun parçalarını oluşturken, sezonun hitleri arasında yer alan bomber ceketler de hoş tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca Aras Bulut’un herkesçe bilinen favori parçaları şapkalar ve sırt çantalar da koleksiyonda kendisine yer bulmuş. Rahatına ve stiline düşkün tüm moda severlerin ilgi odağına yerleşecek olan bu koleksiyona mutlaka göz atmalısınız!



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