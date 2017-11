DB BERDAN’IN TİBLİS YOLCUĞU

MODA HABER 20 saat önce Dilara Yilmaz

Mercedes-Benz’in uluslararası değişim programıyla DB Berdan, Mercedes-Benz Fashion Week Tblisi’ye konuk oldu.

Her yıl Mercedes-Benz sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Moda Haftası geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleşmişti. 2018 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarının tanıtıldığı moda haftasında Deniz ve Begüm Berdan’ın markası DB Berdan’da yerini almıştı. İdo Tatlıses’in kapanışı gerçekleştirdiği “Fake is The New Black” konseptli defile modaseverlerden tam not almıştı. Mercedes-Benz’in uluslararası tasarımcı değişim programı sayesinde DB Berdan markası koleksiyonlarını Tiblis Moda Haftası’nda sergilediler. Global platformda Türkiye’yi temsil eden ikinci marka olan DB Berdan, gurur duyduklarını belirttiler. Defilenin sürpriz isimleri bu sefer ünlü çift Pelin Akil ve Anıl Altan oldu.

