COS’UN YENİ KOLEKSİYONU SOMA

MODA HABER 1 gün önce Yunus Başaran

Londra merkezli giyim markası COS, 17 erkek giyim parçasından oluşan zamansız kapsül koleksiyonu SOMA'yı Pitti Uomo'da tanıttı.

Her COS koleksiyonunda olduğu gibi, bu koleksiyon da gündelik yaşantımızdan ilham alıyor. Daha önceleri mimari tasarımlar, şehir yaşantılarına değinen Cos, bu sefer gündelik hayatın istemsiz hareketlerini çıkış noktası aldı. Eldivenin kıvrılışı, yakanın boynu sarmalama şekli, parmakların istemsizce manşete dokunması gibi detaylardan beslendi.

Wayne McGregor’ın koreograflığında 10 dansçının gerçekleştirdiği performansla tanıtılan SOMA, izleyenlerden büyük alkış aldı. Koleksiyon içerisindeki her bir parça klasik COS çizgisini korudu. Giyilebilir ve esnek, olması gerektiği gibi yaratıcı bir koleksiyon karşımızda.

YAZI YUNUS BAŞARAN