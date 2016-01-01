CONVERSE’TEN BİR MİNİ FİLM SERİSİ

MODA HABER 11 saat önce Yunus Başaran

Miley Cyrus ile Maisie Williams'tan Converse'e özel bir mini film serisi: Public Access.

Converse de dijital dünyada varlığını güçlendirmek isteyen markalar arasına katılıyor. Dünyaca ünlü spor markası 5 Eylül’de Twitter Live’da Public Access adında bir mini film serisi başlatıyor. Miley Cyrus ile Maisie Williams’ın yer alacağı ilk iki bölümün ardından günümüz gençleri için özel platform kapılarını açacak. Bu platformda gençler kendi yeteneklerini gösterecek video’lar yayınlayarak seslerini tüm dünyaya duyurma şansına sahip olacaklar.