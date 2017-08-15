COLIN’S İLE JEAN FESTİVALİ

MODA HABER 6 saat önce Debora Zakuto

Colin's'in özel jean festivaliyle indirimli alışveriş şansı.

Jean tutkunlarının her yıl heyecanla beklediği COLIN’S Jeans Fest, dünyada ve Türkiye’de tüm hızıyla başlıyor. COLIN’S Jeans Fest, “Bu Festival İyi Dağıtıyoruz” sloganıyla 38 ülkedeki 600’den fazla COLIN’S mağazasında ve colins.com.tr’de aynı anda düzenleniyor. Sonbahar sezonu açılışını, hediye ve indirim festivaline dönüştüren COLIN’S Jeans Fest, 5-24 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Gençler, COLIN’S Jeans Fest boyunca yaptıkları jean pantolon alışverişlerinde, tarz sahibi fotoğraf makinesi Fuji Instax Mini, tasarımıyla dikkat çeken bluetooth hoparlör JBL Flip4, 3 aylık Premium Spotify üyeliği ve COLIN’S jean pantolondan oluşan harika bir hediye seti kazanma fırsatı yakalıyor. 100 kişinin sahip olacağı muhteşem hediye setine sahip olmak isteyenler her jean pantolon alışverişinde bir çekiliş hakkı ve bir sonraki alışverişte kullanılmak üzere yüzde 20 indirim kuponu kazanıyor.

2 Ekim 2017’de yapılacak hediye çekilişinin kazananları 6 Ekim 2017’de colins.com.tr ve COLIN’S sosyal medya hesaplarında duyurulacak.