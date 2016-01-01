ÇOK YÖNLÜ BODY’LER

MODA HABER 6 saat önce Ezgi Şuekinci

Levi’s, yazın vazgeçilemeyen parçası body’leri en eğlenceli halleriyle sunuyor!

Yaz denilince akla ilk gelen konforlu ve rengarenk kıyafetler oluyor. Bu rahatlığın üzerine bir de trendler eklenince yazı sevmemek pek de mümkün değil gibi görünüyor. Dünyaca ünlü Amerikan giyim markası Levi’s ise bu yaz eğlenceli body’ler ile karşımıza çıkıyor. Athleisure akımının ya da logomania çılgınlığının hoş bir yansıması olan body’ler keyifli yaz günlerinin habercisi desek hiç de abartmış olmayız. Zira kırmızı ve lacivert renklerinin hakimiyetine teslim edilen Levi’s logolu body’ler festivallere, plaj keyiflerine hatta akşam yemeklerine dahi eşlik edebiliyor. O halde denimlerle ve sandaletlerle hatta topuklu ayakabılarla kombinleyebileceğiniz, streç jarse kumaşla tasarlanan ikonik Levi’s bodysuit’lere merhaba deyin!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ