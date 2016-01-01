COACH’UN APPLE WATCH ÇİZGİLERİ

MODA HABER 10 saat önce Yunus Başaran

Hermes ve Apple işbirliği sonucu Apple Watch kayışlarına hayranlığımız gün be gün arttı. Şimdi sırada ise Coach var.

Bu izleyen günlerde de diğer markaların kendi tasarım dillerini Apple Watch kayışlarına nasıl uyarlar sorusu zaman içinde cevap bulmaya başladı. Daha önce hayata geçmiş ve Coach’un hemen hemen bütün aksesuarlarında karşımıza çıkan sevilen köpekbalığı ikonlarının bulunduğu aile genişliyor. Coach, geçtiğimiz kış aylarda yeni kayışlarını lanse etmişti. Coach’un yenilenmiş dinamik enerjisinin izlerini taşıyan Apple Watch kayışları, boyutlu çiçek motifleriyle oldukça cezbedici duruyor. Tea rose renk seçeneğinde gördüğümüz boyutlu çiçek motifleri, floral desen akımını fazlasıyla takip edenler için biçilmiş kaftan. Ayrıca nakış işlemeli kayışlar da favorilerimiz arasında. Üstelik 150-175 $ arasında seyreden fiyat skalasında şu sıralar indirim başladı.

YAZI YUNUS BAŞARAN