CHIARA FERRAGNI VE INTIMISSIMI UYUMU

MODA HABER 1 gün önce

Blogger ve tasarımcı Ferragni'nin artık yeni bir görevi var.

Hepimiz onu ilk başta “The Blonde Salad” isminde bir blogger olarak tanısak da Chiara Ferragni zamanla büyük bir yol katederek, başarılı işlere imza attı. Farklı markalarla yaptığı işbirlikleri bir yana, tasarımcılık kariyerini kendi adını taşıyan markasıyla da taçlandırarak gittikçe moda dünyasının içinde sağlam bir yer edindi.

Sırada ise belki de en büyük başarılarından birisine imza atması var. Intimissimi on Ice 2017, ‘A Legend of Beauty’ show’unun yeni kostüm tasarımcısı olarak adını duyuran Ferragni, çok beklenen muhteşem buz performansı gösterisinin sahne kıyafetlerini tasarlıyor olacak. İtalyan kökleriyle birlikte yaratıcılığını harmanlayacak olan Chiara Ferragni ve Intimissimi, mükemmel bir birliktelik oluşturuyor adeta.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE