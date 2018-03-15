CFDA 2018 HAKKINDA

MODA HABER 13 saat önce Yunus Başaran

Yılın dört gözle beklenen etkinliği, Council of Fashion Designer Awards (CFDA) moda dünyasının gelişimine katkıda bulunuyor.

4 Haziran’da sahiplerini bularak kimisine “zaten biliyorduk” kimisine ise “gerçekten mi” diyeceğimiz CFDA ödüllerinin adayları açıklandı.

Bu yılın adından sıkça söz ettiğimiz tasarımcıları ve markaları kıran kırana mücadele verecek. Komite deseniz zaten ağır toplardan oluşuyor. Onların seçtiği markalar veya kişiler inanılmaz yüksek bir mertebeye erişecekler. Veya zaten eriştiler. Aday olarak bile gösterilmek oldukça havalı değil mi sizce de?

Kulislerde konuşulan belli başlı dedikodulara değinelim; Ashley Olsen (The Raw)’ın CFDA komitesinden çekileceği konuşuluyordu ancak yapılan açıklamayla aday olduğu Yılın Kadın Giyim Tasarımcısı ve Yılın Aksesuar Tasarımcısı kategorilerinde kati suretle söz sahibi olmayacağını belirtiyor. Ancak zaten the Raw’un bu ödülleri alacağı kulağımıza çalınanlar arasında.

Komitenin bir diğer yıldızı ise Off-White’ın kurucusu Virgil Abloh’un karşısında ise The Raw’un tasarımcıları olan Olsen kardeşler aday gösterildiler. Ayrıca Aksesuar Tasarımcısı kategorisinde The Raw’un karşısında Mansur Gavriel’in tasarımcıları Floriana ve Rachel’de kafa kafaya yarışıyor. Kıran kırana derken bunu kastediyorduk.

Yılın Erkek Giyim Tasarımcısı yine Virgil Abloh ve Supreme’in tasarımcısı James Jebbia arasında başka bir mücadele söz konusu.

Açıklanan adaylar dışında resmi olarak dağıtılan ödüller de mevcut. Swarovski Pozitif Değişim Ödülü Diane von Furstenberg’e, Geoffrey Beene Yaşamboyu Başarı Ödülü Narciso Rodriguez’a, Eleanor Lambert Onuruna Kurucu Ödülü Carolina Herrera’e, Medya Ödülü Edward Enninful’a, Uluslararası Ödülü Donatella Versace’ye verildi.

Son olarak ise Moda İkonu ödülü, 2014 yılında Rihanna’ya, 2015’te Pharell Williams’a, 2016’da Beyoncé’ye, 2017 yılında ise 2016 yılında 66 yaşında hayatını kaybeden Franca Sozzani’ye verilmişti. Bu yılki aday hakkında inanılmaz büyük bir sessizlik mevcut…

YAZI YUNUS BAŞARAN