CARA DELEVINGNE YENİDEN MODELLİK YAPTI

MODA HABER 17 saat önce Ezgi Şuekinci

Işıl ışıl bir koleksiyon; Jimmy Choo Cruise 2018!

2015 yılında oyunculuk kariyerine devam edebilmek için modelliği bırakan Cara Delevingne, Jimmy Choo’nun Cruise 2018 kampanyası için kamera karşısına geçti ve modellik günlerini aratmayacak bir çekime imza attı. Jimmy Choo tasarımcılarının ciddi bi mesai harcayarak yarattığı ve Tom Craig’in fotoğrafladığı, ışıltılı ayakkabılarla çantaların hakimiyetindeki koleksiyon, aynı zamanda yaklaşmakta olan noel sezonu için mükemmel bir ilham kaynağı. Markanın creative yönetmeni Sandra Choi, Cruise 2018’e dair yaptığı açıklamada, Cara’nın eğlenceyi seven tavrı ve göz kamaştırıcı duruşu ile yeni koleksiyon ruhunun, istenildiği şekilde yansıtıldığının da altını çizdi. Valerian ve Suicide Squad’ın da dahil olduğu birkaç eğlenceli filmde oynadıktan sonra geçtiğimiz aylarda Dior’un kampanya yüzü olan ve büyük bir sıçramaya imza atan Delevingne için modellik günlerine geri dönecek yorumları yapılıyor.

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