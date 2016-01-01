CALZEDONIA VE INTIMISSIMI’DE İNDİRİM GÜNLERİ!

MODA HABER 3 saat önce Ezgi Şuekinci

Ünlü İtalyan markaları Intimissimi ve Calzedonia, büyük indirim günlerini başlattı!

Yenilikçi ve özgün tasarımlara sahip iç giyim markası Intimissimi ile taytlarda ve çoraplarda trendsetter görevini üstlenen marka Calzedonia, moda tutkunlarını çok sevindirecek bir fırsat sunuyor. Seçili ürünlerde %30’a varan indirim sağlayan Calzedonia ve Intimissimi, zarif ve feminen görünmek isteyen tüm kadınları, birbirinden şık ve elegan tasarımların bulunduğu mağazalarına davet ediyor.

CALZEDONIA

INTIMISSIMI

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