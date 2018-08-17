CALVIN KLEIN’IN SOKAK KÜLTÜRÜ

MODA HABER 14 saat önce Yunus Başaran

Biz her ne kadar Calvin Klein'in o sade ve temiz logosuyla doğru orantılı olarak tasarımlarında da yansımalarını görüyor olsak bile, markanın sokak giyimine ve kültürüne verdiği önem hatırı sayılır büyüklükte.

Sokak giyiminin önemi son iki sezonda 90’ların kült markalarının küllerinden doğuşuyla yükseliyor. Hali hazırda çizgisini ve duruşunu lüks kavramlar ile paralel yolda devam ettiren bir çok marka da bu trende ayak uydurmuş durumda. Bu markalardan biri ise Calvin Klein. Calvin Klein, namı diğer CK, sokak giyimi için farklı bir marka kurup oradan yürümeye devam etti.

Raf Simons önderliğindeki CALVIN KLEIN EST.1978 isimli alt marka birkaç sezondur harıl harıl çalışıyor. Üstelik bu sezon bir çok markada karşılaştığımız ve revaçta olduğunu gördüğümüz Amerikan İkonografi’si temelli tasarımlar, CALVIN KLEIN EST.1978’de de karşımıza çıkıyor.

CK’in global marka elçisi olan Amerikalı repçi A$AP Rocky’nin yer aldığı reklam kampanyasına ait görseller ise CK’in Instagram hesabından yayınlandı. 13 Eylül’de satışa çıkacak parçalara şimdiden aşık olduk.

YAZI YUNUS BAŞARAN