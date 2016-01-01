CALVIN KLEIN’IN ŞEHİRLİ VE ERKEKSİ HARİKALARI

MODA HABER 11 saat önce Yunus Başaran

Minimal tasarımlarıyla gönüllere taht kuran Calvin Klein'den yeni bir arzu nesnesi hayatımızda...

Calvin Klein’in efsanevi modeli City, markanın en erkeksi ve şık modeli olabilir. Bu etkileyici saatin kül grisi, mavi, zeytin yeşili ve kırmızı kasa seçenekleri, tasarımı hareketli kılan tek olgu gibi görünüyor olabilir ancak, modernizm çizgilerini burada da gördüğümüz City, sofistike bir hayatı tercih eden herkes için yeterince gösterişli hatlara sahip. Zamanın ötesinde, ikonik bir tasarım, City. Saatlerin her kıyafetle, her daim kullanılabilecek olması tercih edilebilirliğini arttırıyor. Kusursuz ve mükemmel saatlerin anavatanı İsviçre yapımı olan Calvin Klein City, artık standart haline gelmiş olan 3 bar su geçirmezliğiyle de cazibesini arttırıyor.

YAZI YUNUS BAŞARAN