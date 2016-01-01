BÜTÇE DOSTU MODA

MODA HABER 6 saat önce Dilruba Karaköse

Off-White'ın uygun fiyatlı yeni koleksiyonunun odak noktası genç kuşak...

Bella Hadid başta olmak üzere, son zamanlarda pek çok ünlü ismin dikkatini çekerek yükselişe geçen Off-White, sokak modasını benimsemiş markaların başında geliyor. “Millennial” denilen genç kuşağın merakla takip etmesiyle popüleritisini arttırırken, sadece yüksek modanın bir parçası olmak niyetinde de değil üstelik. For All adındaki yeni koleksiyonuyla birlikte, trend ve tarz parçalara sahip olmak isteyenler için daha ulaşılabilir bir fiyat politikası uygulamaya karar veriyor. Off-White’ın imzası haline gelmiş siyah ve beyaz çizgilerin hakim olduğu grafik tişört ve kapüşonlu sweatshirt’lerin yer aldığı koleksiyon, kesinlikle gençlerin ilgi odağı olacak.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE