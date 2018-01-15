BU KOLEKSİYONUNUN CİNSİYETİ YOK

MODA HABER 10 saat önce Ezgi Şuekinci

Stradivarius, dünyaca ünlü pop sanatçısı Keith Haring’in eşsiz eserlerini koleksiyonuna taşıdı!

Cesur çizgileri, aktif figürleri ve birlik mesajları veren resimleri ile tanıdığımız pop sanatçısı Keith Haring’in eserleri, hazır giyimin öncü markalarından Stradivarius’un koleksiyonunda yeniden hayat buldu. Sanatçı’nın adına açılan Keith Haring vakfı ile işbirliği yapan marka, cinsiyetsiz bir kapsül koleskiyonu beğeniye sundu. 80’li yılların değeri Keith Haring’in 60. doğum gününe özel olarak hazırlanan ve sanatçının dokunaklı ikonik eserlerinin bulunduğu bu unisex koleksiyon ile sevgililer gününde sevginin yayılması amaçlanıyor. Modern çizgilere sahip koleksiyon, aynı zamanda teze ve genç bir stil de vadediyor.

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