BU KLİP YER ÇEKİMİNE MEYDAN OKUYOR!

MODA HABER 14 saat önce Ezgi Şuekinci

Koşmak, sallanmak, tırmanmak ve yuvarlanmak. Katie ve Erik hepsini yapıyor!

FENDI’nin, genç kuşakla arasındaki bağı kuvvetlendirmek adına başlattığı kampanyası “F IS FOR” kapsamında hazırlanan ve Leisurewear koleksiyonun tanıtıldığı video klip, beğenileri toplamaya başladı. İngiliz model Katie McDonnell ve Rus atlet Erik Mukhametshin’in, gün doğumundan batımına kadar, parkur yeteneklerini sergiledikleri etkileyici bir performans izlediğimiz klip, İtalya’nın Roma kentinde bulunan ikonik yapı Palazzo Della Civiltà’da çekildi. Birlikte ilk kez böyle bir projenin içerisinde yer alan Katie ve Erik ikilisinin eğlenceli(fun) özgür(free) ve korkusuz(fearless) performansı, kampanyanın ana temasını da oldukça başarılı bir şekilde destekliyor.

FENDI’nin İlkbahar / Yaz 2018 Leisurewear koleksiyonunun yer çekimine meydan okuyan, dinamik ve şehirli ruhunun da yansıtıldığı klip, uluslararası bir dilde ilham kaynağı da oluyor.



YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ