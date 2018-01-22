BU KAMPANYA ÇOK KONUŞULUR

MODA HABER 12 saat önce Ezgi Şuekinci

Kardashian ve Jenner kardeşler, Calvin Klein’ın yeni kampanyası için kamera karşısında!

Amerikan moda devi Calvin Klein, dünyaca ünlü Kardashian ve Jenner ailesinin 5 ferdini, My Calvins ismini verdiği yeni kampanyası için bir araya getirdi. Ünlü kardeşler, İlkbahar/Yaz 2018 koleksiyonu tanıtımları için başarılı fotoğrafçı Willy Vanderperre’ın objektiflerine poz verdi. Seksapalitesi hayli yüksek olan çekimde, Kylie Jenner, Kendall Jenner, Kim Kardashian, Kourtney Kardashian ve Khloe Kardashian, markanın iç çamaşırları ve kot pantolonları ile görünüyor. Calvin Klein, kampanya ilişkin bir de tanıtım videosu yayınladı. 5 kardeşin “Never Have I Ever” adlı oyunu oynadığı video, 1 günde yaklaşık 300 bin kişi tarafından izlendi.



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