BU FOTOĞRAFLAR GÖZLERİNİZİ KAMAŞTIRACAK!

MODA HABER 11 saat önce Ezgi Şuekinci

Dolce&Gabbana güneş gözlüğü ve Fenty Beauty’nin yeni bebeği Stunna bir arada!

Moda ikonu Rihanna’nın belirgin bir tarzının olduğunu söylemek oldukça yanlış olur. Hemen hemen her tarzı deneyen ve kendisine yakıştırmak konusunda ustalık seviyesine ulaşan dünyaca ünlü şarkıcının, giydiği ve yaptığı her şey olay. Sokakların stilini de bir “trendsetter” edasıyla yönlendiren Rihanna’nın, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlar da çok konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde, Dolce & Gabbana’nın Bahar 2018 koleksiyonunda yer alan, gösterişli bir güneş gözlüğüyle çektiği iki fotoğrafı paylaşan Riri, yine üstüne düşeni yaptı. Dolce&Gabbana’nın baş harfleri ve göz kamaştırıcı kristal taşlar kullanılarak tasarlanan oversized güneş gözlüğüyle birlikte, Rihanna’nın göstermeyi istediği başka bir şey daha vardı. Oldukça ses getiren bir tanıtım süreciyle, kendi kozmetik markasını çıkaran Rihanna, yeni bebeği Fenty Beauty koleksiyonundan kırmızı bir ruju da gözlüğün yanına iliştirdi. Stunna isminin verildiği likit formdaki bu ruj 23 Kasım’da satışa sunulacak.

#stunna badgalriri (@badgalriri)’in paylaştığı bir gönderi ( 11 Kas 2017, 00:59 PST )

subtle. badgalriri (@badgalriri)’in paylaştığı bir gönderi ( 11 Kas 2017, 03:02 PST )



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