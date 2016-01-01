BU ÇORAPLAR ÇOK RIHANNA

MODA HABER 16 saat önce Dilara Yilmaz

Rihanna’nın, çorap markası Stance için çıkardığı kapsül koleksiyon, renkli çorap trendini uzun süre kalacağını gösteriyor.

Moda dünyasının önemli isimlerinden ön sırayı alabilecek bir sanatçı varsa o isim Rihanna’dan başka biri olamaz. Son günlerde aldığı kilolarla gündemde olan ünlü şarkıcı, Met Balosuna katıldığı elbiseleri, CFDA tarafından stil ikonu seçilmesi, ünlü moda evlerinin kampanya yüzü olması ve New York Moda Haftası’nda görücüye çıkardığı Fenty x Puma koleksiyonu akıllarımıza yer etmekle kalmadı aynı zamanda bizi hayran bıraktı. Şimdi de çorap markası Stance için en ikonik görünümlerinin olduğu bir kapsül koleksiyon çıkarıyor. Rihanna Navy’nin bayılacağı koleksiyonda “Pour it up”, “Work” klibinden ve 2014 CFDA ödül töreni, 2015 Met Balosu’nda ki 4 farklı ikonik görüntüsü bulunuyor. Tek çifti 28 Dolar, iki çift çorap 48 Dolar’dan satışa çıkacak.

YAZI DİLARA YILMAZ