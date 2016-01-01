BU BOTLAR YÜRÜMEK İÇİN YAPILDI

MODA HABER 1 gün önce

Pixie model saçları ve diz üstü beyaz çizmeleriyle karşınızda Yeni Gigi...

Geçtiğimiz yıldan beri, ünlü ayakkabı markası Stuart Weitzman’ın yüzü olan Gigi Hadid 2017 Sonbahar/Kış kampanyası için kamera karşısına geçti. Gigi Hadid fotoğraf çekimi için kısacık pixie model saçlarıyla boy gösterince herkesin aklına acaba saçını mı kestirdi soruları geldi. Marka, Gigi’nin kampanya görüntüsü için Jean Seberg’in “Breathless” filminde ki karakterinden ilham aldı. Reklam çekimi ünlü moda fotoğrafçısı Mario Testino tarafından çekildi.

YAZI DİLARA YILMAZ