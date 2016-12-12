BOSPHORUS BY BARRUS TRENDYOL’DA

MODA HABER 9 saat önce Yunus Başaran

Barrus'un gözde kapsül koleksiyonu Bosphorus by Barrus, 5 gün boyunca Trendyol'da...

Binlerce yıldır İstanbul Boğazı’nın çevresinde yaşamış yüzlerce medeniyetin eseri hala günümüzde görülüyor. Böylesine zengin bir tarihin meyvelerinden beslenmek en olağan durum. İlhamını kültürümüzden, İstanbul’dan geleneklerimizden alan Barrus’un boğazdan ilham alarak oluşturduğu “Bosphorus by Barrus” koleksiyonuyla oldukça ses getirmişti. Barrus’un, Bosphorus by Barrus kapsül koleksiyonunda hem gündüz hem de gece için zarif bir şıklık yakalamayı hedefleyen kadınlar için kalem elbiseler ve parti elbiseleri yer alıyor.

Türkiye’nin en büyük alışveriş ve trend platformu Trendyol’da yer alacak Bosphorus by Barrus koleksiyonu, sadece site için sınırlı sayıda üretilen parçalara ev sahpliği yapıyor. Sadece 5 gün satışta kalacak bu harikalara erişmek için www.trendyol.com adresine tıklamanız yeterli.

YAZI YUNUS BAŞARAN