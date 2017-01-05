ARZU NESNESİ FABRİKASI: GUCCI

MODA HABER 27 dakika önce

Gucci'nin baskılı tişörtü yeni arzu nesnemiz oldu bile.

Dünyaca ünlü bloggerlar bu sıralarda bir tişörtten bahsediyorlar. Boy boy fotoğraf çekildiklerinde ise bu parçaya olan tutkularını paylaşmak için yarışıyorlar. Bu sezon gelen trendlerin belki de en çok seveceklerimizden olan büyük logo kullanımı, markalar için makul görünmüş olacak ki, bir bir haberler düşmeye başladı. 2016 açık arayla Gucci’nin yılıydı. Bunca gösterişli ürün arasında bir basit tişört hepimizin aklında kaldı. Beyaz veya siyah basit bir tişört üzerinde, büyük logo kullanımı ve ikonikleşmiş yeşil-kırmızı Gucci bandı… Bu üç unsurun bir araya gelerek oluşturduğu mükemmel uyum ise bu basit tişörtü sıradanlıktan çıkarttı. Apple markasının ilk sunumunda kullandığı slogan olan “Simplfy is the best” kavramı bu sene de aramızda belli ki.