BEYONCE’NİN YENİ KAPSÜL KOLEKSİYONU: HOLIDAY!

MODA HABER 7 saat önce Ezgi Şuekinci

Dünya yıldızı Beyonce, Holiday (tatil) ismini verdiği yeni kapsül koleksiyonunu tanıttı.

Geçtiğimiz günlerde Beyonce’nin Facebook üzerinden yaptığı bir açıklama ile yeni koleksiyonunu satışa çıkardığını duyurması, hayranlarını ve moda severleri harekete geçirdi. Tatili çağrıştıran parçalardan oluşan kapsül koleksiyonda yok yok. Sloganlı sweatshirt’lerden, kazaklara, tişörtlerden, tulumlara, telefon kılıflarından, süsleme aparatlarına kadar birçok ilgi çekici ürünü Holiday’de yerini alıyor. Tüm koleksiyonu görebileceğiniz web sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ