BEYMEN’İN YENİ İMZASI

MODA HABER 22 saat önce Dilruba Karaköse

En büyük cadde mağazası olacak olan Beymen Suadiye 481, 8 Eylül'de açılıyor.

Nezih semtlerinden başında gelen Bağdat Caddesi, huzur veren çevresi, farklı mekanları ve alışveriş duraklarıyla, İstanbul’un incilerinden biri. Söz konusu moda olduğunda akla gelen ve pek çok ilke öncülük ederek büyük beğeni toplayan Beymen ise, yepyeni bir mağaza ile bu sefer Suadiye’nin parçası oluyor. Pek çok alternatifi bir arada bulundurarak kendine çekmeyi başaran Bağdat Caddesi Suadiye’ de yer alacak ve 8 Eylül’de açılacak olan Beymen Suadiye 481 mağazası, markaya yakışan ve Cadde’nin dokusu ile örtüşen görkemli bir mimari ile hayat buluyor. 700’ü aşkın dünya markasının kadın- erkek hazır giyim, ayakkabı ve çanta, aksesuar, home ve kozmetik koleksiyonlarının yanı sıra Beymen Collection, Academia ve Blender markalarının en yeni kadın ve erkek koleksiyonları yer alacak olmasının yanı sıra, restoran ve patisserie’si ile de Anadolu Yakası’nın en dikkat çekici mağazalarından olacağı şüphesiz.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE