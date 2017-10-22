BEYMEN’DE KENZO RÜZGARI

MODA HABER 16 saat önce Yunus Başaran

Beymen'in bünyesinde barındırdığı 400'den fazla tasarımcı ve markayla sürdürdüğü liderlik, Kenzo La Collection Memento No1 koleksiyonu ile pekişiyor.

“Beymen çeşitliliği” diye bir olgu var, kabul edelim. Bünyesinde barındırdığı dünyaca ünlü markalarla, sunduğu hizmet kalitesi bu olgunun tek sebebi.

Beymen bünyesinde yer alan markalardan Kenzo için, ünlü moda fotoğrafçısı Hans Feurer’in 1983 yılında çektiği, top model Iman’ın yer aldığı reklam kampanyası öylesine koşulmuştu ki, günümüzde hala bu kampanya, birçok çekime ilham kaynağı oluyor. Yine bu reklam kampanyasının ilham verdiği Kenzo La Collection Memento No1 isimli kapsül koleksiyon ise, markanın hareketli, floral baskılarıyla bezediği, şişme montlar, cropped kargo pantolonlar, sıfır yaka kazaklar, elbiseler ve bluzlar dikkat çekiyor.

Türkiye’de ilk kez ise Beymen, Kenzo’nun La Collection Memento No1 isimli bu kapsül koleksiyonunu, 24 Ekim – 5 Kasım arasında Beymen Zorlu’da satışa sundu. Elinizi çabuk tutun. Bu şaheserler kaçmaz!

YAZI YUNUS BAŞARAN