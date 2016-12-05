MODA HABER

BEYMEN CLUB VE CAN YAYINLARI’NDAN BİR İLK!

Türkiye'nin birbirinden farklı, iki önemli markasından büyük proje.

Türkiye’de bir ilk gerçekleşiyor. Bir moda markası ile bir yayınevi ortak bir projede buluşarak bizleri şaşırtıyor. Geçtiğimiz yılı oldukça hareketli geçiren, şık ve heyecan verici tasarımlara hayat veren Beymen Club, Türk edebiyatının çağdaş ve klasik yapıtlarını Türkçe’ye kazandıran Can Yayınları ile işbirliğine giderek, ikonik kitaplardan ilhamla hazırlanan tişörtler tasarlayıp, aynı tasarımları içeren çanta, ayraç ve kitaptan oluşan setleri satışa sundu. Dostoyevski’nin Beyaz Geceler – Bir Hayalperestin Anıları, Oscar Wilde’ın Mutlu Prens ve Jane Austen’ın Aşk ve Gurur kitaplarından ilham alınarak hazırlanan setler, modaseverleri memnun ettiği kadar kitap kurtlarını da tatmin edeceğe benziyor. Bu işbirliği bununla sınırlı kalmayıp, önümüzdeki aylarda yeni kitap ve tasarımların eklenmesiyle koleksiyon zenginleşecek. Bu setlere Beymen Club mağazaları veya buradan ulaşabilirsiniz.