MODA HABER

BENETTON’DA ETNİK GÜNLER

İtalyan çizgilerini kendine has stiliyle birleştiren Stella Jean, şimdi de United Colors of Benetton'un radarında.

İtalyan çizgilerini kendine has stiliyle birleştiren Stella Jean, şimdi de United Colors of Benetton’un radarında. İlk kez kendi bünyesi dışında bir tasarımcıyla işbirliği yğaan Benetton, örgü kaban, kazak, elbise ve etekten oluşan Stella Jean’in oluşturduğu kapsül koleksiyonla etnik motiflere imzasını atıyor. Turuncu, kiremit rengi, asker yeşili gibi renklerin hakim olduğu koleksiyon, Haitili ve Etiyopyalı zanaatkarların ellerinden çıkan aksesuarları da içeriyor. Ünlü Madridli blogger Gala Gonzalez’in de tercihi olan Stella Jean’in United Colors of Benetton koleksiyonu İstinye Park ve Palladium mağazalarında satışta.