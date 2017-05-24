BELLA HADID’İN ÖNLENEMEZ YÜKSELİŞİ

MODA HABER 5 saat önce

Bella Hadid ve Nike işbirliği çok konuşulacak gibi

Geçtiğimiz bir kaç yıl boyunca markaların kapıldığı Gigi Hadid furyası, yerini bu yıl yükselişe geçen, donuk bakışlı kız kardeşi Bella Hadid’e bıraktı. Victoria’s Secret meleği, Bulgari, Dior ve Giuseppe Zanotti gibi birçok markanın tercih ettiği isim haline gelen Bella Hadid, şimdi ise Nike’ın ikonik ayakkabısı Cortez’in Beautiful x Powerful kampanyasında yer aldı. Nike için bu, Cortez kampanyasında kullandığı ilk atlet olmayan model. Bu açıdan kendini çok şanslı ve kutsanmış hissettiğini söyleyen Bella Hadid gibi Nike açısından da büyük bir adım. Çekimlerde Bella Hadid ile yer alan Elaine Thompson ise Jamaika’ya 2 altın madalya kazandırmış başarılı bir atlet. Kampanyanın uzun süreli olacağını düşünüyoruz ve sabırsızlıkla bekliyoruz.

NIKE OG CORTEZ CAMPAIGN! So honored to be the face of the 45th anniversary for a classic. @nike @nikesportswear #teamnike Bella Hadid (@bellahadid)’in paylaştığı bir gönderi ( 24 May 2017, 07:08 PDT )

NIKE GIRL ! ❤️behind the scenes.. THE OG sneaker ….Nike Cortez 👏🏽👏🏽👏🏽 #teamnike Bella Hadid (@bellahadid)’in paylaştığı bir gönderi ( 24 May 2017, 07:53 PDT )



YAZI YUNUS BAŞARAN